Les Vivaldines L’Institut du Monde Arabe, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 22 au 25 juillet 2021 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 18h à 20h

gratuit

Dans le cadre de L’Hyper Festival de la Ville de Paris, l’association Paris Can Dance Show présente sa création « Les Vivaldines », interprété par la Bahia Dance Company. Rendez-vous sur le parvis de l’IMA les 22, 23, 24 et 25 juillet à 18h et 19h.

« Pendant le confinement j’ai eu le déclic et le courage d’enfin faire ce qui était en moi depuis un moment, sans avoir peur du jugement ou de l’échec. Nous avons été privés de tout si longtemps que la seule chose qui nous reste aujourd’hui, c’est nous mêmes. Je n’avais donc plus le choix que de m’écouter et de construire mon propre chemin. J’ai commencé à créer Les Vivaldines avec quelques membres de ma compagnie et en postant la vidéo sur les réseaux je me suis aperçue que ce que nous faisions touchait les gens.

Dans les conditions actuelles c’est une démarche particulièrement “politisée”. Nous avons vécu une année extrêmement difficile, frustrante, qui nous a presque emmenés à la perdition. Avoir une scène, la possibilité d’être vus et entendus par un public est vraiment quelque chose de nécessaire pour nous aujourd’hui. Nous n’avons pas seulement besoin de faire revivre notre art, nous avons également le désir que les gens entendent et comprennent l’importance de l’art et l’importance de ne pas l’oublier. Avec Les Vivaldines, on aimerait vous faire plonger dans un voyage intérieur fait de douceur, perdition, maturité, attente, désespoir, rage et toute autre émotion provoquée par cette année très particulière » Amalia Salle, chorégraphe.

La compagnie Bahia

Fondée en janvier 2019, la compagnie Bahia est dirigée par la chorégraphe Amalia Salle et actuellement composée de six danseurs interprètes. Compagnie urbaine contemporaine, c’est à travers la danse hip-hop et contemporaine qu’elle transmet des message sur l’actualité, la vie sociale moderne et les dégâts de la technologie sur les différentes générations.

Spectacles -> Danse

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

7, 10 : Jussieu (391m) 7 : Sully – Morland (411m)



Contact :Paris Can Dance Show vi@pariscandance.com

Spectacles -> Danse Étudiants;Urbain;Ados;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-22T18:00:00+02:00_2021-07-22T20:00:00+02:00;2021-07-23T18:00:00+02:00_2021-07-23T20:00:00+02:00;2021-07-24T18:00:00+02:00_2021-07-24T20:00:00+02:00;2021-07-25T18:00:00+02:00_2021-07-25T20:00:00+02:00

Dicom/Ville de Paris