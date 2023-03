Les vitrines de l’art Hirsingue Catégories d’Évènement: 68560

Hirsingue

Les vitrines de l'art, 26 mai 2023, Hirsingue

2023-05-26 14:00:00 – 2023-06-04 19:00:00

68560 Les commerçants et artisans de la Commune de Hirsingue lancent un beau projet pour mettre en valeur les artistes locaux tout en attirant l’attention sur les commerces vacants de leur centre-ville : Les vitrines de l’art ! Une trentaine d’artistes sélectionnés par un jury occuperont les vitrines de commerces inoccupés du centre de Hirsingue pour faire découvrir leur talent et proposer leurs oeuvres à la vente. Une trentaine d’artistes exposent dans les vitrines des commerces vides de Hirsingue. Parcours déambulatoire dans le centre-ville. +33 3 89 40 58 31 Hirsingue

