Cœur de ville en fête Les Vitrines de La Ciotat La Ciotat, 1 décembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

A l’occasion du lancement des festivités de Noël, découvrez les offres de nos commerçants du cœur de ville de La Ciotat !.

2023-12-08 16:00:00 fin : 2023-12-08 21:00:00. .

Les Vitrines de La Ciotat Place Evariste Gras – Maison des Associations

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To mark the start of the Christmas festivities, check out the offers from our retailers in the centre of La Ciotat!

Con motivo del inicio de las fiestas navideñas, descubra las ofertas de nuestros comerciantes en el centro de La Ciotat.

Entdecken Sie anlässlich des Beginns der Weihnachtsfeierlichkeiten die Angebote unserer Händler im Stadtzentrum von La Ciotat!

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme de La Ciotat