Les vitraux du Haut Allier Maison des oiseaux, 13 novembre 2021, Lavoûte-Chilhac.

Les vitraux du Haut Allier

Maison des oiseaux, le samedi 13 novembre à 16:00

L’équipe du Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier propose une conférence sur le thème des vitraux ancien et contemporains du Haut-Allier. Les guides conférenciers présenteront l’évolution des techniques employées, des sujets représentées entre symbolisme et abstraction, et les artistes, maîtres verriers, qui ont conçu ces véritables œuvres d’art, du XIX au XXIème siècle, Charles BORIE, le Père KIM et JOONG à Brioude. _Partenariat SMAT du Haut Allier. Partenariat La Clé des Champs._

Gratuit.

Conférence avec le Pays d’Art et d’Histoire du Haut Allier

Maison des oiseaux Lavoute Chilhac, Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T16:00:00 2021-11-13T17:00:00