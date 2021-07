Faymoreau Centre Minier Faymoreau, Vendée Les vitraux de Carmelo Zagari à la chapelle Centre Minier Faymoreau Catégories d’évènement: Faymoreau

La petite chapelle de Faymoreau, construite en 1876, par la Société des Mines de Faymoreau, accueille depuis 2001, les vitraux de Carmelo Zagari. Une oeuvre unique dans la région composée de 19 vitraux contemporains, mêlant couleurs, figures et spiritualité, en hommage aux gueules noires de la région. **Exposition « Les vitraux de Carmelo Zagari, histoire d’une création » jusqu’au 7 novembre 2021** A l’occasion des 20 ans des vitraux, le Centre Minier présente à la chapelle, en partenariat avec le Centre national des arts plastiques (CNAP) et la Commune de Faymoreau, la genèse de l’œuvre : études, cartons… Du carnet de croquis de Carmelo Zagari aux verrières réalisées par l’artiste peintre et le maître-verrier « Vitrail France ». Laissez-vous surprendre par les vitraux de Carmelo Zagari à la chapelle ! Centre Minier Allée de la verrerie, 85240 Faymoreau Faymoreau Vendée

