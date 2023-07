Repas champêtre aux Vitarelles Les Vitarelles Puy-l’Évêque, 22 juillet 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Les chasseurs de sangliers de Loupiac- Puy-l’Evêque vous convient à un repas champêtre.

Inscription obligatoire avant le 20 juillet.

Apportez vos couverts.

2023-07-22 19:30:00 fin : 2023-07-22 . 20 EUR.

Les Vitarelles

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



The wild boar hunters of Loupiac- Puy-l’Evêque invite you to a country-style meal.

Registration required before July 20.

Bring your cutlery

Los cazadores de jabalíes de Loupiac-Puy-l’Evêque le invitan a una comida campestre.

Inscripción obligatoria antes del 20 de julio.

Traiga sus cubiertos

Die Wildschweinjäger von Loupiac- Puy-l’Evêque laden Sie zu einem ländlichen Essen ein.

Eine Anmeldung ist vor dem 20. Juli erforderlich.

Bringen Sie Ihr Besteck mit

