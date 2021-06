Paris Ecole Elémentaire Littré (dans la cour) Paris LES VITALABRI – spectacle tout public Ecole Elémentaire Littré (dans la cour) Paris Catégorie d’évènement: Paris

LES VITALABRI – spectacle tout public Ecole Elémentaire Littré (dans la cour), 14 août 2021-14 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 14 au 15 août 2021 :

samedi de 16h à 17h

et dimanche de 11h à 12h

et dimanche de 16h à 17h

gratuit

Les Vitalabri n’ont ni patrie ni pays. Sans abri, sans papiers, avec comme seuls biens leur musique et la liberté, les Vitalabri continuent leur errance. J.C Grumberg, avec son humour corrosif et tendre, mène une très jolie réflexion sur l’exil, la liberté, la famille, le rejet d’un peuple mal aimé, le rôle de l’artiste dans la société. Fable musicale universelle drôle et mélancolique. de Jean-Claude Grumberg – mise en scène Lisa Wurmser Avec Olga Grumberg, Pascal Vannson, Eric Slabiak (violoniste), Pascale Blaison Les Vitalabri n’ont ni patrie ni pays. On pourrait croire qu’ils sont chez eux partout mais personne ne veut d’eux nulle part. Derrière leurs frontières infranchissables, ceux qui sont nés quelque part refusent de les accueillir. Sans abri, sans papiers, avec comme seuls biens leur musique et la liberté, les Vitalabri continuent leur errance. Jean-Claude Grumberg, avec son humour corrosif et tendre, mène une très jolie réflexion sur l’exil, la liberté, la famille, le rejet d’un peuple mal aimé, le rôle de l’artiste dans la société. Pour tout public à partir de 8 ans. https://www.theatreveranda.com/les-vitalabri Spectacles -> Théâtre Ecole Elémentaire Littré (dans la cour) 6 rue Littré Paris 75006

4 : Saint-Placide (253m) 4, 6, 12, 13 : Montparnasse – Bienvenüe (311m)

Pascal Gély

