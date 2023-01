Les visiteurs mènent l’enquête à la Maison de Jules Verne Amiens Amiens SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT D'AMIENS Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Somme Amiens 7 7 Ce soir-là, l’effervescence règne dans la maison de Francis Beneff, directeur du Earth Herald. Une expérience pour atteindre l’immortalité est sur le point d’aboutir. Celle-ci est le fait du Dr Nathaniel Faithburn, qui, il y a cent ans jour pour jour, s’est fait cryogéniser afin de prouver au monde entier que la mort n’était pas une fatalité.

Francis Beneff avait organisé une réunion afin d’assister au réveil avec, comme il se doit, un repas servi par la Société d’Alimentation à Domicile. Après cette collation, l’assistance s’était rendue dans la pièce où se trouvait Nathaniel Faithburn.

En ouvrant le caisson de cryogénisation, le médecin fait la tragique constatation : l’expérience a échoué. Tout porte à croire qu’il s’agit d’un sabotage.

Lors de cette soirée, vous incarnerez des équipes d'enquêteurs missionnés pour élucider ce crime. Sur réservation dans la limite des places disponibles.

