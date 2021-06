Sabres Sabres Landes, Sabres Les visiteurs du mercredi Sabres Sabres Catégories d’évènement: Landes

Sabres

Les visiteurs du mercredi Sabres, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Sabres. Les visiteurs du mercredi 2021-07-07 – 2021-07-07

Balade découverte de l'écomusée ponctuée de lectures d'albums jeunesse, à destination des 6 > 12 ans Deux mercredis par mois, l'équipe de l'écomusée de Marquèze propose aux enfants de participer à un jeu de piste pour retrouver sur le site des albums de littérature de jeunesse en lien avec les thématiques développées sur le site de Marquèze. Une lecture d'albums accompagnée d'activités manuelles pour une découverte différente du quartier traditionnel. Sur réservation au 06 07 75 71 89 (nombre de places limitées)

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sabres Étiquettes évènement : Autres Lieu Sabres Adresse Ville Sabres lieuville 44.14866#-0.74117