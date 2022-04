Les visiteurs du jeudi Hôtel71, 14 avril 2022, Lyon.

du jeudi 14 avril au jeudi 16 juin à Hôtel71

“Visiteurs et Visiteuses du jeudi”, c’est le rendez-vous hebdomadaire proposé par Hôtel71 pour entreprendre dans la culture et les médias. Partages d’expériences et d’expertises et récits de parcours singuliers, ces rencontres sont gratuites et ouvertes à toutes et tous. L’enjeu central réside dans l’outillage et la capacitation des entrepreneurs et entrepreneuses culturel·les.

Sur inscription, voir conditions

Programmation par Hotel71

Hôtel71 71 quai Perrache, 69002 Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

