Le Teich Gironde 13.5 13.5 EUR Au coeur du Bassin d’Arcachon, la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous propose une découverte de la réserve ornithologique du Teich accompagnée par un guide naturaliste. Réservations obligatoires. Au coeur du Bassin d’Arcachon, la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous propose une découverte de la réserve ornithologique du Teich accompagnée par un guide naturaliste. Réservations obligatoires. +33 5 24 73 37 33 Au coeur du Bassin d’Arcachon, la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous propose une découverte de la réserve ornithologique du Teich accompagnée par un guide naturaliste. Réservations obligatoires. MNBA

