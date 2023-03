Les Visites Solstice d’été Place Guillon Vézelay Catégories d’Évènement: Vézelay

Yonne

Les Visites Solstice d’été Place Guillon, 5 juin 2023, Vézelay . Les Visites Solstice d’été La Maison du Visiteur Place Guillon Vézelay Yonne Place Guillon La Maison du Visiteur

2023-06-05 13:30:00 – 2023-06-30 17:00:00

Place Guillon La Maison du Visiteur

Vézelay

Yonne 12 12 EUR La Basilique de Vézelay a été construite en relation étroite avec la course du soleil. Elle est habitée par la lumière. Sa danse avec les pierres, unique au monde, culmine aux solstices d’hiver et d’été. Nous vous emmenons ces jours-là dans la Basilique vivre une expérience inoubliable. maisonduvisiteur@orange.fr +33 3 86 35 35 65 Place Guillon La Maison du Visiteur Vézelay

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Vézelay, Yonne Autres Lieu Vézelay Adresse Vézelay Yonne Place Guillon La Maison du Visiteur Ville Vézelay Departement Yonne Lieu Ville Place Guillon La Maison du Visiteur Vézelay

Vézelay Vézelay Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vezelay /

Les Visites Solstice d’été Place Guillon 2023-06-05 was last modified: by Les Visites Solstice d’été Place Guillon Vézelay 5 juin 2023 La Maison du Visiteur Place Guillon Vézelay Yonne Place Guillon Vézelay Yonne

Vézelay Yonne