2022-08-03 – 2022-08-03

Doubs Arc-et-Senans 13 EUR Au goût du jour Atelier dégustation afin de découvrir des aliments et des saveurs surprenantes. Signaler toute allergie alimentaire ou aux végétaux (pollen, graminées, …) avant de débuter l’atelier. Conditions pratiques : De 10h30 à 12h et de 14h à 16h

À partir de 5 ans – tout public / familles

Sans réservation

Durée moyenne pour un atelier : 15 à 20 min –

