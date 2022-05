Les visites-promenades tactiles et descriptives Catégorie d’évènement: île de France

Il est conseillé de vous inscrire avec un accompagnateur pour faciliter le parcours.

Voici la sélection des trois visites-promenades descriptives et tactiles, conçues et menées par Rémi de Fournas guide-conférencier. Le Palais Royal, la Comédie-Française, Molière Samedi 4 juin à 14h30 Découvrez le Palais Royal et ses abords où se dressent les contemporaines colonnes de Buren. Ce lieu mythique nous dévoile les murs de la Comédie-Française, haut lieu de la culture et figure de référence pour tous les comédiens. Prenez part à cette visite conçue par Rémi de Fournas, accompagné de ses maquettes tactiles. Le Palais de la Porte Dorée et l’exposition coloniale Samedi 11 juin à 11h Une redécouverte du Palais de la Porte Dorée… Le parcours proposera au public de vivre une expérience totalement inédite autour de cet édifice emblématique et des vestiges de l’exposition coloniale du bois de Vincennes. Promenade à la découverte des jardins du Trocadéro Samedi 18 juin à 14h30 Une balade dans les jardins du Trocadéro, vaste espace où trône aujourd’hui le Palais de Chaillot. Véritable musée en plein air des années 30, la visite dévoilera un siècle d’histoire, depuis les premières expositions universelles du XIXe siècle jusqu’au Théâtre National Populaire de l’après-guerre et au Parvis des droits de l’Homme d’aujourd’hui. Contact : 01 53 65 30 74 communication@accesculture.org https://www.facebook.com/assoaccesculture https://www.facebook.com/assoaccesculture

