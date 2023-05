Les visites promenades tactiles et descriptives du mois de juin ! Catégorie d’Évènement: île de France Les visites promenades tactiles et descriptives du mois de juin !, 17 juin 2023, . Le samedi 24 juin 2023

.Tout public. gratuit Il est conseillé de vous inscrire avec un accompagnateur pour faciliter le parcours. Voici la sélection des trois visites promenades descriptives et tactiles réservées et accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. Ces visites sont conçues et menées par Rémi de Fournas guide-conférencier qui sera muni de maquettes tactiles individuelles. Les arènes de Lutèce,

Les arènes de Lutèce, le théâtre antique et son jardin Samedi 17 juin à 14h Une exploration des vestiges de ce trésor antique. La visite fait lumière sur le contexte historique, les fouilles et la reconstruction tardive de ce berceau du quartier latin. Vous découvrirez au plus près de l'édifice : la scène, les allées, les gradins, l'arène grâce à un parcours extérieur avec maquettes tactiles. Avec le soutien de la Ville de Paris. Infos pratiques RDV Sortie du métro Jussieu – Place Jussieu, 75005 ParisDurée : 2hGRATUITRéservation obligatoire : communication@accesculture.org / 07.82.81.70.27 Promenade à la découverte des jardins du Trocadéro Dimanche 18 juin à 10h Une balade dans les jardins du Trocadéro, vaste espace où trône le Palais de Chaillot. Véritable musée en plein air des années 30, la visite dévoilera un siècle d'histoire, depuis les premières expositions universelles du XIXe siècle jusqu'au Théâtre National Populaire de l'après-guerre et au parvis des droits de l'Homme d'aujourd'hui. Un parcours extérieur vous est proposé avec maquettes tactile. Avec le soutien de la Ville de Paris. Infos pratiques RDV devant le Théâtre de Chaillot – 1 Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 ParisDurée : 2hGRATUITRéservation obligatoire : communication@accesculture.org / 07.82.81.70.27 La colline des Palais : Galliera et le Palais de Tokyo Samedi 24 juin à 14h Une promenade culturelle autour du Palais Galliera, grand représentant du style Beaux-Arts, son jardin, son bassin ; ainsi que du Palais de Tokyo, années 30, étonnant petit frère du Palais de Chaillot, son esplanade et son bassin. Vous pourrez profiter d'un parcours extérieur avec maquettes tactiles. Avec le soutien de la Ville de Paris. Infos pratiques RDV Place de Tokyo – 13 Avenue du Président Wilson, 75016 ParisDurée : 2hGRATUIT Réservation obligatoire : communication@accesculture.org / 07.82.81.70.27

