Les visites-promenades en LSF Catégorie d’évènement: île de France

Les visites-promenades en LSF, 12 juin 2022, . Le samedi 25 juin 2022

de 14h30 à 16h30

Le samedi 18 juin 2022

de 17h00 à 18h30

Le dimanche 12 juin 2022

de 14h30 à 16h00

. gratuit

L’occasion de se retrouver pour des visites culturelles conviviales et enrichissantes en extérieur. Ces visites-promenades de 1h30 sont gratuites et réservées aux personnes sourdes et malentendantes locutrices de la LSF. À la découverte du Palais Royal,

la Comédie-Française, Molière Dimanche 12 juin à 14h30 Découvrez le Palais Royal et ses abords où se dressent les contemporaines colonnes de Buren. Ce lieu mythique nous dévoile les murs de la Comédie-Française, haut lieu de la culture et figure de référence pour tous les comédiens. Interprète : Yoann Robert Les arènes de Lutèce,

le théâtre antique et son jardin Samedi 18 juin à 17h Une exploration des vestiges de ce trésor antique. La visite fait lumière sur le contexte historique, les fouilles et la reconstruction tardive de ce berceau du quartier latin. Vous découvrirez au plus près de l’édifice : la scène, les gradins, les allées, l’arène… Interprète : Armelle Riccio Promenade à la découverte

des jardins du Trocadéro Samedi 25 juin à 14h30 Une balade dans les jardins du Trocadéro, vaste espace où trône le Palais de Chaillot. Véritable musée en plein air des années 30, la visite dévoilera un siècle d’histoire, depuis les premières expositions universelles du XIXe siècle jusqu’au Théâtre National Populaire de l’après-guerre et au parvis des droits de l’Homme d’aujourd’hui. Interprète : Fabien Lafond Infos pratiques Durée : 1h30Tarif : GratuitRéservations : communication@accesculture.org / 01 53 65 30 74 – SMS 07 86 18 29 35 Contact : 01 53 65 30 74 communication@accesculture.org https://www.facebook.com/assoaccesculture https://www.facebook.com/assoaccesculture

DR Arènes de Lutèce

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Les visites-promenades en LSF 2022-06-12 was last modified: by Les visites-promenades en LSF 12 juin 2022

Paris