Le mois de juin nous tend les bras ! Profitons de ce temps estival pour nous retrouver à l’occasion des visites-promenades avec amplification sonore. À la découverte du Palais Royal,

la Comédie-Française, Molière Dimanche 5 juin à 10h30 Découvrez le Palais Royal et ses abords où se dressent les contemporaines colonnes de Buren. Ce lieu mythique nous dévoile les murs de la Comédie-Française, haut lieu de la culture et figure de référence pour tous les comédiens. Le Palais de la Porte Dorée

et l’exposition coloniale Samedi 11 juin à 14h30 Une redécouverte du Palais de la Porte Dorée… Le parcours proposera au public de vivre une expérience autour de cet édifice emblématique de Paris et des vestiges de l’exposition coloniale du bois de Vincennes. Les arènes de Lutèce,

le théâtre antique et son jardin Samedi 18 juin à 14h30 Une exploration des vestiges de ce trésor antique. La visite fait lumière sur le contexte historique, les fouilles et la reconstruction tardive de ce berceau du quartier latin. Vous découvrirez au plus près de l »édifice : la scène, les allées, les gradins, l'arène… Infos pratiques Durée : 2hTarif : GratuitRéservations : communcation@accesculture.org / 01 5 65 30 74

