Les visites privées VIP du Château de Chasselas

Saône-et-Loire

Les visites privées VIP du Château de Chasselas Château de Chasselas, 1 avril 2023, Chasselas

2023-04-01 – 2023-07-31

Château de Chasselas 161, rue du Château

Chasselas

Saone-et-Loire Chasselas EUR 35 35 La visite privée VIP au château (2 à 10 pers.), durant env. 1h15, comprend l’accueil dans le « Clos » avec présentation du domaine, les actualités de la vigne, une explication sur le travail à la vigne, l’accès dans la Cour d’Honneur avec un bref historique, la visite de la cuverie et de la cave à fûts, la dégustation des vins au nouvel espace dégustation/vente (Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Crémant de Bourgogne, Mâcon Rouge, Rosé, Rose Eternelle, Rose Baiser, Beaujolais-Villages rouge..). Sur RDV. contact@chateauchasselas.fr +33 3 85 35 12 01 http://www.chateauchasselas.fr/ Château de Chasselas 161, rue du Château Chasselas

