Les « visites particulières » du Jardin du Lansau : le soin du jardin Jardin du Lansau Marchiennes, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T17:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T17:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Paysagiste, jardinier et photographe, Frédéric Delesalle vous guidera pendant ces deux heures durant lesquelles seront abordés de nombreux sujets : la lumière et l’ombre, l’importance des structures et des filtres végétaux, l’écologie du jardin, l’intimité dans un voisinage urbanisé, le cadrage des vues, les chambres vertes ou comment s’extraire du jardin, le soin du jardin comme alternative à la gestion, etc.

Jardin refuge LPO. Prix Bonpland SNHF 1996.

Infos pratiques :

Visites commentées uniquement. Durée deux heures minimum.

Réservation obligatoire par mail: delesallepaysage@gmail.com

Tarif pratiqué: 10€. Enfants et étudiants, gratuit.

Tarif Avantages SNHF: 7€.

Horaires :

Samedi 1er juin à 17h

Dimanche 2 juin : 10h et 17h

Tél : +33 (0) 6 15 73 79 28.

A l'achat en 1995, les ruines de la ferme nous montrent une économie d'une grande frugalité qui va être le moteur du projet tant pour le bâtiment que pour le jardin. C'est donc l'architecture qui nourrit le projet de paysage, et nous intime de nous inscrire dans un territoire, sans ostentation et avec une trame de végétaux régionaux utiles aux insectes et à la faune locale.

Jardin expérimental de 3 ha commencé en 1996 sur un site de prairies sans aucun arbre et bordé d’un cours d’eau. Aujourd’hui, un millier d’arbres abritent de nombreux jardins, chambres vertes, vergers, potager, pépinières, frayère, jardin clos, arboretum et plantes de collection qui côtoient des espaces naturels sensibles, le tout dans un contexte agricole (prairie aux ânes, poulailler, faune abondante, nombreux oiseaux) et une écologie attentive.

©F Delesalle