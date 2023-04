Les visites nature de l’agglo – Saint-Quentin

2023-04-02 – 2023-04-02 . Les animateurs du Parc d’Isle vous font sortir des sentiers battus.

Découvrez des sites naturels emblématiques au fil des saisons : le parc d’Homblières (02/04), le Marais d’Isle (07/05), les étangs de Saint-Simon (04/06).

L’occasion de découvrir ou redécouvrir un patrimoine naturel remarquable à préserver au cœur de notre territoire. Visites gratuites.

Inscriptions au 0323050650 parc.isle@casq.fr N’oubliez pas vos jumelles ! dernière mise à jour : 2023-03-30 par

