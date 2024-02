Les visites nature de l’Agglo de Saint-Quentin Saint-Quentin, dimanche 1 décembre 2024.

Les animateurs du Parc d’Isle vous font sortir des sentiers battus. le dimanche matin de 10h30 à 12h !

Découvrez des sites naturels emblématiques au fil des saisons

– le parc d’Homblières les 7 avril, 7 juillet et 6 octobre.

– le Marais d’Isle les 4 février, 5 mai, 4 août et 3 novembre.

– les étangs de Saint-Simon les 3 mars, 2 juin, 1er septembre et 1er décembre.

L’occasion de découvrir ou redécouvrir un patrimoine naturel remarquable à préserver au cœur de notre territoire.

Visites gratuites.

Inscriptions au 0323050650 / parc.isle@casq.fr

N’oubliez pas vos jumelles et mettez de bonnes chaussures !

Le jour J, rendez-vous :

– pour le parc d’Homblières sur le parking du parc (à côté de l’église).

-pour le Marais d’Isle à la maison du parc (sauf le 4 février côté Harly).

– pour les étangs de Saint-Simon :sur le parking de l’étang communal.0 .

Début : 2024-12-01

fin : 2024-12-01 12:00:00

Avenue Léo Lagrange

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France parc.isle@casq.fr

