2022-07-23 – 2022-08-13 « Fougères a du goût ! » Le Théâtre a le goût de chocolat, le beffroi a l’odeur d’une galette croustillante…

Venez faire travailler vos papilles et votre imagination au cours de cette visite qui en surprendra plus d’un ! « Fougères a du goût ! » Le Théâtre a le goût de chocolat, le beffroi a l’odeur d’une galette croustillante…

