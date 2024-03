Les visites insolites de la compagnie Mastock Musée du tabac Bergerac, samedi 18 mai 2024.

Les visites insolites de la compagnie Mastock Ils sont de retour ! Samedi 18 mai, 20h00, 22h00 Musée du tabac Gratuit. Places limitées. Sur réservation.

Ils sont de retour !

Après l’inauguration de Dordonha l’an dernier, c’est maintenant au musée que l’on retrouve Debbie et Charly, personnages drôlissimes qui entraînent les participants dans une visite inoubliable, mêlant danse, chant, theâtre et surprises…

Musée du tabac Place du feu, 24100, Bergerac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Depuis 60 ans, le Musée du Tabac, seul en France, réunit des collections exceptionnelles racontant 3 000 ans d'histoire des civilisations à travers celle d'une plante au destin singulier. D'Amérique en Afrique, d'Europe en Asie et en Extrême Orient, elle a traversé tous les continents et l'homme l'a consommée de multiples manières créant des objets qui reflètent son savoir faire, son imagination et sa créativité. Botanique, ethnologie, médecine, artisanat, histoire des peuples : rien d'humain n'est étranger à ce musée devenu une référence internationale dans son domaine.

