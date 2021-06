Montbéliard Montbéliard Doubs, Montbéliard Les visites insolites d’Anaïs : Flânerie au Près-la-Rose Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

Les visites insolites d'Anaïs : Flânerie au Près-la-Rose 2021-07-07 – 2021-07-07

Montbéliard Doubs EUR 8 8 Suivez Anaïs, guide-conférencière de l’Office de Tourisme, pour une déambulation dans le parc du Près-la-Rose afin de découvrir son histoire et ses différents éléments. Visite clôturée par une dégustation de produits locaux.

