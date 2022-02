Les Visites Hennessy Cognac Cognac Catégories d’évènement: Charente

Cognac

Les Visites Hennessy Cognac, 3 janvier 2022, Cognac. Les Visites Hennessy Quais Hennessy Les visites Hennessy Cognac

2022-01-03 – 2022-03-31 Quais Hennessy Les visites Hennessy

Cognac Charente Cognac 22 EUR Tout commence à Cognac, au cœur du berceau historique de la Maison, là même où l’Irlandais Richard Hennessy fonde le premier

comptoir Hennessy en 1765. +33 5 45 35 06 44 https://lesvisites.hennessy.com/fr-fr Quais Hennessy Les visites Hennessy Cognac

dernière mise à jour : 2022-02-07 par Destination Cognac

Détails Catégories d’évènement: Charente, Cognac Autres Lieu Cognac Adresse Quais Hennessy Les visites Hennessy Ville Cognac lieuville Quais Hennessy Les visites Hennessy Cognac Departement Charente

Cognac Cognac Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cognac/

Les Visites Hennessy Cognac 2022-01-03 was last modified: by Les Visites Hennessy Cognac Cognac 3 janvier 2022 Charente Cognac

Cognac Charente