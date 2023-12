Ateliers cocktails et Dégustation de chocolats – Les Visites Hennessy Les visites Hennessy Cognac, 4 décembre 2023, Cognac.

Cognac,Charente

En quête d’idées cadeaux originales pour Noël ? RDV aux Visites Hennessy pour des visites immersives, des ateliers cocktails offerts et la dégustation de chocolats au Hennessy X.O, une collaboration exclusive avec la Chocolaterie Duceau à Angoulême..

2023-12-16 09:45:00 fin : 2023-12-17 19:00:00. .

Les visites Hennessy Quais Hennessy

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine



Looking for original gift ideas for Christmas? Visit Hennessy for immersive tours, free cocktail workshops and chocolate tasting at Hennessy X.O, an exclusive collaboration with Chocolaterie Duceau in Angoulême.

¿Busca ideas originales para regalar estas Navidades? Visite Hennessy para disfrutar de visitas guiadas, talleres gratuitos de coctelería y degustaciones de chocolate en Hennessy X.O, una colaboración exclusiva con Chocolaterie Duceau en Angoulême.

Auf der Suche nach originellen Geschenkideen für Weihnachten? Dann besuchen Sie die Hennessy Visites mit immersiven Besichtigungen, kostenlosen Cocktail-Workshops und der Verkostung von Schokolade im Hennessy X.O, einer exklusiven Zusammenarbeit mit der Chocolaterie Duceau in Angoulême.

