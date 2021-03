Saint-Jean-de-Beauregard Château de Saint-Jean de Beauregard Essonne, Saint-Jean-de-Beauregard Les visites guidées du potager fleuri. Château de Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard Catégories d’évènement: Essonne

Découvrez l’un des rares potagers de Château à avoir survécu jusqu’à nos jours. Classé **Monument Historique** et **Jardin Remarquable**, il fait partie des destinations préférées des amateurs de jardin du monde entier. Tout au long de la balade, entre carrés de légumes tirés au cordeau et bordurages de fleurs subtilement agencés, découvrez comment la Vicomtesse de Curel, actuelle propriétaire, a restauré ce jardin potager de deux hectares. Tendez bien l’oreille car de nombreux conseils indispensables au bien-être de votre jardin vous seront prodigués. Un véritable moment de partage entre jardiniers ! Découverte du potager fleuri de Saint-Jean de Beauregard. Château de Saint-Jean de Beauregard Rue du Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard Essonne

