Les visites guidées de l’intérieur du Château Château de Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard

Les visites guidées de l’intérieur du Château Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 14h00 Château de Saint-Jean de Beauregard 2€ pour la visite guidée de l’intérieur du Château et du pigeonnier. Départs des visites dans la salle d’attente située près du pigeonnier.

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Largement ouvert sur la nature environnante grâce à sa double exposition, ce véritable château « transparent » s’ouvre à l’est sur le jardin à la française et sur un panorama exceptionnel lui ayant valu son nom de Beauregard, à l’ouest sur la cour d’honneur et les douves récemment restaurées offrant une remarquable perspective bordée de tilleuls centenaires. Habité toute l’année, il est entièrement meublé et recèle de nombreux portraits et souvenirs de famille. Du salon d’été à la bibliothèque en passant par le salon vert et la salle à manger, son décor intérieur témoigne d’un art de vivre raffiné et délicat.

Havre de paix et de verdure idéalement situé à 30 minutes au sud de Paris, dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, le Château de Saint-Jean de Beauregard est une destination prisée par les amateurs de jardin du monde entier.

Remarquablement préservé, il a conservé intact tout le charme et l’élégance de son environnement classique du XVIIe siècle.

Dans un écrin de terres et de bois, la masse puissante et sobre du château s’inscrit avec ses sept cours, son parc et son jardin à la française dans un carré presque parfait, dans lequel s’intègrent harmonieusement chapelle, communs, écuries, potager, pigeonnier, orangerie, abreuvoir, glacière, douves… tous les éléments indispensables à la vie quotidienne au XVIIe siècle.

Classé Monument Historique, il n’en demeure pas moins avant tout une demeure familiale vivante et chaleureuse que les propriétaires actuels ont à coeur d’animer et de partager. Leur passion pour les plantes et le jardin s’est exprimée dans la restauration exemplaire du potager et dans la création en 1984 de l’une des toutes premières Fêtes des Plantes, devenue au fil des ans l’une des manifestions horticoles les plus importantes de France.

Véritable demeure «transparente», le château s’ouvre largement sur la nature environnante et sur un panorama exceptionnel lui ayant valu son nom de Beauregard.

Habité toute l’année, il est entièrement meublé et recèle de nombreux portraits et souvenirs de famille. Du salon d’été à la bibliothèque en passant par le salon vert et la salle à manger, son décor intérieur remarquablement préservé témoigne d’un art de vivre raffiné et délicat. En Essonne à 30 minutes au sud de Paris près des Ulis.

©Château de Saint-Jean de Beauregard