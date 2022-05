Les visites guidées de l’intérieur du Château Château de Saint-Jean de Beauregard, 5 juin 2022, Saint-Jean-de-Beauregard.

Château de Saint-Jean de Beauregard, le dimanche 5 juin à 14:00

Largement ouvert sur la nature environnante grâce à sa double exposition, ce véritable château « transparent » s’ouvre à l’est sur le jardin à la française et sur un panorama exceptionnel lui ayant valu son nom de Beauregard, à l’ouest sur la cour d’honneur et les douves récemment restaurées offrant une remarquable perspective bordée de tilleuls centenaires. Habité toute l’année, il est entièrement meublé et recèle de nombreux portraits et souvenirs de famille. Du salon d’été à la bibliothèque en passant par le salon vert et la salle à manger, son décor intérieur témoigne d’un art de vivre raffiné et délicat.

Entrée gratuite pour tous les visiteurs (comprenant le droit d’entrée, la visite libre du parc, du pigeonnier et la visite guidée du potager) Supplément de 2€ pour la visite guidée de l’intérieur du Château.

Un Château élégant, meublé XVIIe.

Château de Saint-Jean de Beauregard Rue du Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard Essonne



