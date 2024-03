Les visites guidées de l’été 2024 Domaine de la Palissade Arles, jeudi 11 juillet 2024.

Les visites guidées de l’été 2024 Domaine de la Palissade Arles Bouches-du-Rhône

Les guides naturalistes du Parc de Camargue proposent de partager leur connaissance du territoire camarguais. Les visiteurs pourront observer les habitants sur le marais, en cheminant au cœur des paysages uniques et authentiques très proches de la Camargue originelle.

Les jeudis de 9h30 à 11h 30:

en juillet les 11, 18 et 25

en août les 1, 8, 15, 22 et 29 .

Début : 2024-07-11 09:30:00

fin : 2024-08-29 11:30:00

Domaine de la Palissade Chemin Départemental 36

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

