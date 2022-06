Les visites guidées de l’été 2022, 7 juillet 2022, .

Les visites guidées de l’été 2022

2022-07-07 09:30:00 09:30:00 – 2022-08-25 12:00:00 12:00:00

Les guides naturalistes du Parc de Camargue proposent de partager leur connaissance du territoire camarguais. Les visiteurs pourront observer les habitants sur le marais, en cheminant au cœur des paysages uniques et authentiques très proches de la Camargue originelle.

Les jeudis de 9h30 à 12h :

en juillet : les 7, 21 et 28

en août : les 4, 11, 18 et 25

Les guides naturalistes du Parc de Camargue proposent de partager leur connaissance du territoire camarguais.

Les guides naturalistes du Parc de Camargue proposent de partager leur connaissance du territoire camarguais. Les visiteurs pourront observer les habitants sur le marais, en cheminant au cœur des paysages uniques et authentiques très proches de la Camargue originelle.

Les jeudis de 9h30 à 12h :

en juillet : les 7, 21 et 28

en août : les 4, 11, 18 et 25

dernière mise à jour : 2022-03-21 par