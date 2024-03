LES VISITES GUIDÉES DE LERAB LING Roqueredonde, dimanche 31 mars 2024.

Tous les dimanches après-midis, Lerab Ling vous accueille pour visiter le temple et découvrir son environnement naturel unique. Venez goûter l‘atmosphère de ce lieu paisible, et découvrir l‘un des édifices les plus étonnants de l‘Hérault ! Le site comprend aussi d’autres exemples d’art sacré dont une statue du Bouddha de 7m de haut. Le temple s‘inspire des meilleurs exemples d‘architecture des monastères tibétains de l‘Himalaya. Il est possible de déjeuner sur place et de réserver une nuit. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 13:30:00

fin : 2024-11-03 17:00:00

Roqueredonde 34650 Hérault Occitanie visit.lerabling@rigpa.org

