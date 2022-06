Les visites guidées de la Réserve Naturelle de l’Etang Noir, 26 juillet 2022, .

Les visites guidées de la Réserve Naturelle de l’Etang Noir



2022-07-26 – 2022-07-29

Un guide naturaliste accompagnera votre découverte de la réserve naturelle et orientera votre regard rendant visibles les indices de présence des espèces, mais aussi le travail et les missions menées au sein de cet espace protégé.

Visites guidées du 5 juillet au 31 août (sauf jours fériés) :

– Les mardis et jeudis à 9h30 et 14h

– Les mercredis et vendredis à 9h30

Les mardis matin : thème Qui à mangé le poisson ?

Les jeudis matins : thème La nature dans les mains.

Durée : 1h30 environ

Inscription obligatoire auprès de la Réserve Naturelle au 05 58 72 85 76. Nombre de place limité.

Tarifs :

– 5€ adulte

– 4€ de 6 à 16 ans

– gratuit – de 6 ans.

Les visites peuvent être annulées en fonction des aléas climatiques.

Hors visites guidées : site en accès libre, sauf pour les groupes.

Tout public.

