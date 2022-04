Les visites guidées au château de Blainville-Crevon Blainville-Crevon Blainville-Crevon Catégories d’évènement: Blainville-Crevon

Seine-Maritime

Blainville-Crevon

2022-05-07 14:00:00 – 2022-05-07 18:00:00

Blainville-Crevon Seine-Maritime Blainville-Crevon Les guides bénévoles vous invitent à découvrir la fascinante aventure du château depuis le 11e siècle jusqu’à aujourd’hui en parcourant le site : fossés, cours, salles souterraines… Petit parking sur place, devant le site (accès route du Buchy). Pour les groupes, n’hésitez pas à nous contacter sur blainville.tour@gmail.com ou 02 35 34 24 82 pour des visites sur-mesure. Les guides bénévoles vous invitent à découvrir la fascinante aventure du château depuis le 11e siècle jusqu’à aujourd’hui en parcourant le site : fossés, cours, salles souterraines… Petit parking sur place, devant le site (accès route du Buchy)… blainville.tour@gmail.com +33 2 35 34 24 82 http://chateau-blainville-76.com/ Les guides bénévoles vous invitent à découvrir la fascinante aventure du château depuis le 11e siècle jusqu’à aujourd’hui en parcourant le site : fossés, cours, salles souterraines… Petit parking sur place, devant le site (accès route du Buchy). Pour les groupes, n’hésitez pas à nous contacter sur blainville.tour@gmail.com ou 02 35 34 24 82 pour des visites sur-mesure. Blainville-Crevon

