Saône-et-Loire Cluny 7.5 7.5 EUR Découvrez l’abbaye de Cluny autrement! De la cave au grenier en passant par les jardins, parcourez l’abbaye à la découverte des secrets de l’alimentation des moines. Terminez cette visite ludique et insolite par une dégustation gourmande digne des jours de fête. INFORMATIONS PRATIQUES

Prévoir des vêtements chauds ! • Réservation sur www.cluny-abbaye.fr ou au guichet de l’abbaye • Dès 6 ans +33 3 85 59 15 93 https://www.cluny-abbaye.fr/Actualites/Les-visites-gourmandes-de-l-abbaye Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny Cluny

