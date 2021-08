Argentan Argentan Argentan, Orne Les visites flash de clowns – Des clowns et des musées – Compagnie Hop’Ad Hoc – Musée Fernand Léger – André Mare Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Les visites flash de clowns – Des clowns et des musées – Compagnie Hop’Ad Hoc – Musée Fernand Léger – André Mare Argentan, 19 septembre 2021, Argentan. Les visites flash de clowns – Des clowns et des musées – Compagnie Hop’Ad Hoc – Musée Fernand Léger – André Mare 2021-09-19 16:00:00 – 2021-09-19

Argentan Orne Les clowns commentent les œuvres lors de visites flash durant l’après-midi. Vous pouvez suivre chaque visite ou une seule, c’est vous qui choisissez. Les clowns commentent les œuvres lors de visites flash durant l’après-midi. Vous pouvez suivre chaque visite ou une seule, c’est vous qui choisissez. musee-leger-mare@argentan.fr +33 2 33 16 55 97 Les clowns commentent les œuvres lors de visites flash durant l’après-midi. Vous pouvez suivre chaque visite ou une seule, c’est vous qui choisissez. dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Autres Lieu Argentan Adresse Ville Argentan lieuville 48.74451#-0.01814