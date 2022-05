Les visites familiales au château, 1 juillet 2022, .

Les visites familiales au château

2022-07-01 15:00:00 – 2022-08-31

Pour découvrir la forteresse en s’amusant, cette visite s’adresse aux petits comme aux plus grands.

Manipulation d’armes et d’armures, découverte du banquet et même test de machine de guerre : vous allez

vivre un moment privilégié pour toute la famille !

Tous les jours, du 1er juillet au 31 aout : 15h

Inclus dans le billet d’entrée du château. Durée 1h30

