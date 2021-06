Les visites estivales : Découberte AOC Châteaumeillant Châteaumeillant, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Châteaumeillant.

Les visites estivales : Découberte AOC Châteaumeillant 2021-07-08 10:30:00 – 2021-07-08

Châteaumeillant Cher

Les visites estivales : Découverte AOC Châteaumeillant. Visite et dégustation « Domaine Nigrette Sylvie et Michel ». Présentation du travail de viticulture, visite du caveau, balade dans les vignes (2kms) et dégustation. rdv 10h30 . Réservation obligatoire au 02.48.61.39.89.

Les visites estivales : Découverte AOC Châteaumeillant

Les visites estivales : Découverte AOC Châteaumeillant

Les visites estivales : Découverte AOC Châteaumeillant. Visite et dégustation « Domaine Nigrette Sylvie et Michel ». Présentation du travail de viticulture, visite du caveau, balade dans les vignes (2kms) et dégustation. rdv 10h30 . Réservation obligatoire au 02.48.61.39.89.