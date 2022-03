Les visites en famille: Inspirées d’une histoire vraie Château-musée de Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet Catégories d’évènement: Calvados

Remontez le temps pour découvrir la vie de château il y a un siècle, en suivant les derniers propriétaires, Julien et Augusta, ainsi que leur gouvernante Joséphine, lors d’une journée pas tout à fait comme les autres. Aidez-nous à reconstituer l’Histoire au cours d’une visite immersive qui fera appel à tous vos sens et multipliez les expériences jusqu’au final, dans la salle des fresques transformée en salle de projection. _Les tarifs en vigueur comprennent le coût de la visite immersive ainsi que l’entrée au château. Ces derniers sont sous réserve de modification._

À expérimenter en famille / 5€ enfant, 9€ adultes / Sur inscription

