Les visites du Moulin à vent Les éventées Saint-Pierre-le-Moûtier, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Saint-Pierre-le-Moûtier.

Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre Saint-Pierre-le-Moûtier

3 EUR Visite d’1 heure commentée sur l’histoire et le fonctionnement des moulins et l’intérieur de celui-ci (Historique, mécanisme, la vie du meunier). 4 visites possibles par après-midi à 15h, 16h, 17h ( à partir de 10 personnes pour les groupes en dehors des dates d’ouverture publiques). .

JOURS DES VISITES :

Visites commentées intérieur et extérieur (1h)

Dimanche 23 Mai *: 15h/16h/17h

Mercredi 16 Juin :* 14 h 30 (organisation Office de Tourisme)

Dimanche 27 Juin : Journées du Patrimoine et des Moulins « L’Arbre, Vie et Usages ».

Fabrication de pains, visite du moulin, mini marché du terroir, producteurs locaux…

De 10H à 17H

Dimanche 11 Juillet *: 15h/16h/17h

Dimanche 25 Juillet *: 15h/16h/17h

Dimanche 8 Août *: 15h/16h/17h

Dimanche 15 Août* : 15h/16h/17h

Dimanche 22 Août *: 15h/16h/17h

Dimanche 11 Septembre :* 14h 30 ( Organisation OT)

Dimanche 19 Septembre : Journées du Patrimoine, Visites, Fabrication de pains

Mini marché du terroir

Visites pour les groupes : renseignements tel 06 17 34 02 41

*Visites commentées intérieur et extérieur (1 h)

*Adultes= 3 €/moins de 12 ans= 1€

moulinleseventees@gmail.com https://moulinleseventees.jimdo.com/

