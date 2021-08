Le Neufbourg Le Neufbourg Le Neufbourg, Manche Les Visites du Jeudi > Visite d’un doreur-restaurateur d’oeuvres d’art Le Neufbourg Le Neufbourg Catégories d’évènement: Le Neufbourg

Les Visites du Jeudi > Visite d’un doreur-restaurateur d’oeuvres d’art Le Neufbourg, 9 septembre 2021, Le Neufbourg. Les Visites du Jeudi > Visite d’un doreur-restaurateur d’oeuvres d’art 2021-09-09 – 2021-09-09 Le moulin des 4 temps Impasse du Moulin de la porte

10h/12h – 14h/17h : Monsieur Ryszard Zurek, doreur-restaurateur d'œuvres d'art, vous ouvre les portes de son atelier, au moulin des 4 temps. Venez découvrir les multiples étapes de la restauration de miroirs anciens ou autres objets d'art. Venez percer les secrets de la feuille d'or. Durée 30 minutes. 4 personnes maximum par visite. Respect strict des gestes barrières. Sur rendez-vous uniquement. Gratuit. Contact 06/88/03/84/46 ou 02/33/69/31/87.

