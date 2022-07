Les Visites du Jeudi – Visite d’entreprise : La Fée d’Orge Bréhal Bréhal Catégories d’évènement: Bréhal

Manche

Les Visites du Jeudi – Visite d'entreprise : La Fée d'Orge Bréhal, 4 août 2022, Bréhal.

11A Rue du Clos des Mares Bréhal Manche

2022-08-04 14:00:00 – 2022-08-04 15:30:00

Léo vous parlera de sa passion pour ce métier artisanal, vous expliquera les différentes étapes et les secrets de fabrication de cette boisson ancestrale fermentée en bouteille que vous aurez la chance de déguster. Autres dates : 21 et 28/07 ; 04, 11, 18 et 25/08

feedorge@gmail.com +33 6 70 57 73 15 http://www.feedorge.com/

