Les visites du Jeudi – Visite d’entreprise : CTSA Sinistres Granville, 7 juillet 2022, Granville.

Les visites du Jeudi – Visite d’entreprise : CTSA Sinistres

2022-07-07 14:00:00 – 2022-07-07 15:15:00

Venez découvrir CTSA Sinistres leader régional du Sauvetage Après Sinistres (Incendies, dégâts des eaux…) et Forma’sinistres son Centre de formation unique en Europe. Vous découvrirez nos métiers, nos locaux et nos outils d’apprentissage (plateau technique, studio d’enfumage…) et vous pourrez échanger avec des techniciens ou formateurs sur les particularités de ce métier.

Autres dates : 25/08 et 08/09

+33 800 10 08 02 http://www.ctsa-sinistres.fr/

Venez découvrir CTSA Sinistres leader régional du Sauvetage Après Sinistres (Incendies, dégâts des eaux…) et Forma’sinistres son Centre de formation unique en Europe. Vous découvrirez nos métiers, nos locaux et nos outils d’apprentissage (plateau technique, studio d’enfumage…) et vous pourrez échanger avec des techniciens ou formateurs sur les particularités de ce métier.

