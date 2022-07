Les Visites du Jeudi > Visite de la ferme de l’Epine

Les Visites du Jeudi > Visite de la ferme de l’Epine, 28 juillet 2022, . Les Visites du Jeudi > Visite de la ferme de l’Epine



2022-07-28 – 2022-07-28 Nous vous invitons à visiter les parcs avec nos oies élevées en plein air et à découvrir notre laboratoire de fabrication de produits fermiers. Terminez votre visite par notre magasin à la ferme, dans lequel vous trouverez nos produits mais aussi… dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville