Manche Willy vous ouvre les portes de son atelier et vous fait découvrir les coulisses de la fabrication de planches de kitesurf, surf et foil en matériaux bio-sourcés, sa spécialité. Durée : 45 min.

Gratuit mais réservation obligatoire.

