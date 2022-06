Les Visites du Jeudi : NOREMANA

Les Visites du Jeudi : NOREMANA, 7 juillet 2022, . Les Visites du Jeudi : NOREMANA



2022-07-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-07 Willy vous ouvre les portes de son atelier et vous fait découvrir les coulisses de la fabrication de planches de kitesurf, surf et foil en matériaux bio-sourcés, sa spécialité. Durée : 45 min.

Gratuit mais réservation obligatoire.

Limité à 8… dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville