Dans l'atelier de Nicole PURSON, qui a remporté le Grand Prix Départemental des Métiers d'Art, venez découvrir la conservation et la restauration des gravures, aquarelles, et affiches… L'encadrement d'Art avec boîtage, soclage, montage conservation. Visite les : 8 et 22 juillet, 5 et 19 août, 2 septembre à 14h et 16h. Inscription obligatoire au 02 33 90 26 32 ou par mail à cadre5045@gmail.com. Durée : 1h. Accueil : 6 personnes. Gratuit.

Lieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Adresse Villedieu-les-Poêles 20 rue Carnot