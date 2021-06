Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Les Visites du Jeudi > Nicole Purson C Cadre Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Dans l’atelier de Nicole PURSON, qui a remporté le Grand Prix Départemental des Métiers d’Art, venez découvrir la conservation et la restauration des gravures, aquarelles, et affiches… L’encadrement d’Art avec boîtage, soclage, montage conservation. Visite les : 8 et 22 juillet, 5 et 19 août, 2 septembre à 14h et 16h. Inscription obligatoire au 02 33 90 26 32 ou par mail à cadre5045@gmail.com. Durée : 1h. Accueil : 6 personnes. Gratuit.

20 rue Carnot, 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
cadre5045@gmail.com +33 2 33 90 26 32

20 rue Carnot, 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES

