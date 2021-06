Les Visites du Jeudi > Mauviel 1830 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Les Visites du Jeudi > Mauviel 1830 2021-07-15 10:30:00 – 2021-07-15 11:15:00 Villedieu-les-Poêles 47 route de Caen

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Visitez la manufacture d’ustensiles culinaires (depuis 7 générations), et découvrez le savoir-faire exceptionnel de cette maison normande qui équipe les plus grands chefs et le grand public en France et à l’étranger. L’occasion aussi de découvrir l’espace In Situ1830.

Visite guidée à 10h30 et à 14h30. Durée : 45 minutes. 7 € par personne. Réservation obligatoire au 02 33 61 00 31.

Accueil 15 personnes maxi. Photos interdites, prévoir chaussures fermées.

Accès : depuis le centre-ville de Villedieu, prenez la voie de la liberté D999.

+33 2 33 61 00 31 https://www.mauviel.com/

Visitez la manufacture d’ustensiles culinaires (depuis 7 générations), et découvrez le savoir-faire exceptionnel de cette maison normande qui équipe les plus grands chefs et le grand public en France et à l’étranger. L’occasion aussi de découvrir l’espace In Situ1830.

