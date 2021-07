Les Visites du Jeudi > Maison Hérout Auvers, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Auvers.

Les Visites du Jeudi > Maison Hérout 2021-07-08 – 2021-07-08

Auvers Manche

Dans le cadre « des visites du jeudi », découvrez le processus pour la production de boissons à base de pommes.

La Maison Hérout vous ouvre ses portes.

Productions Bio et AOP : cidre cotentin, Calvados, Pommeau et jus de pomme.

Cidrerie en activité depuis 1946, la production se fait dans une pratique traditionnelle.

La visite comprend : le pressoir, la cuverie, la cave, les chais et se termine par une dégustation.

Uniquement le jeudi.

Durée : 1 heure.

Sur inscription – places limitées.

Dans le cadre « des visites du jeudi », découvrez le processus pour la production de boissons à base de pommes.

La Maison Hérout vous ouvre ses portes.

Productions Bio et AOP : cidre cotentin, Calvados, Pommeau et jus de pomme.

Cidrerie en activité…

+33 2 33 71 07 89 https://www.maisonherout.com/

Dans le cadre « des visites du jeudi », découvrez le processus pour la production de boissons à base de pommes.

La Maison Hérout vous ouvre ses portes.

Productions Bio et AOP : cidre cotentin, Calvados, Pommeau et jus de pomme.

Cidrerie en activité depuis 1946, la production se fait dans une pratique traditionnelle.

La visite comprend : le pressoir, la cuverie, la cave, les chais et se termine par une dégustation.

Uniquement le jeudi.

Durée : 1 heure.

Sur inscription – places limitées.

dernière mise à jour : 2021-06-10 par